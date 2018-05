Promouvoir l'industrie locale du cuir au Nigeria [no comment]

L’industrie du cuir du Nigeria a le potentiel de générer plus de 600 millions de dollars par an, mais après l’effondrement du secteur manufacturier dans les années 90, les entrepreneurs ont du mal à trouver des matériaux pour leurs produits. Femi Olayebi, fondateur de FemiHandbags et de la foire annuelle du cuir, offre une plateforme permettant aux designers et autres acteurs de l’industrie de présenter leur travail et de discuter des défis auxquels l’industrie est confrontée dans le but d’améliorer la qualité et d’accroître les exportations.