Trait d'histoire : les présidents éphémères d'Afrique (1/3)

Goûter au prestige du fauteuil présidentiel. Plusieurs politiciens ou simples anonymes en rêvent. Mais comme le disait un chef d’Etat africain, “ne reste pas au pouvoir qui veut, mais qui peut”. Certains n’y ont pu rester que quelques mois, voire quelques jours. Piqûre de rappel dans ce premier épisode de notre série.

Augustin Poignet – République du Congo

Débuter cet article sans évoquer le Congolais Augustin Poignet serait un crime de lèse-majesté. Cet ancien aviateur et officier de l’armée française né à Sibiti en 1928 est arrivée à la tête de la République du Congo par un simple concours de circonstances. Il n’y restera que deux jours.

Le 2 août 1968, le président Massamba-Débat qui craint un coup d’Etat, s‘éclipse du palais présidentiel. Augustin Poignet alors secrétaire à la défense est désigné président par intérim par des putschistes qui tentent de renverser le régime. Mais le 4 août, le président Massamba-Débat regagne le palais. Fin de l’intérim Poignet.

Également ministre de la Défense et président du Sénat (1992 – 1997), Augustin Poignet est décédé le 26 juin 2008 à Paris.

Yusufu Lule – Ouganda

1979. Le Front de libération nationale de l’Ouganda vient de renverser le régime d’Idi Amin Dada, qui coïncide avec la fin de la guerre ougando – tanzanienne. De retour de son exil de Londres où il a dirigé plusieurs années un service du Commonwealth, Yusufu Lule est nommé président par intérim le 13 avril 1979.

Un intérim de courte durée qui prendra subitement fin le 20 juin 1979, quand le Parlement provisoire l’accuse de gestion autoritaire et d’incapacité à résoudre la crise économique. Il est remplacé par Godfrey Binaisa. Le 21 janvier 1985, Yusufu Lule meurt d’une crise cardiaque, à Londres. Il avait 73 ans.

Godfrey Binaisa – Ouganda

Avocat puis procureur de la République entre 1962 et 1968, Godfrey Binaisa a été président de la République d’Ouganda du 20 juin 1979 au 12 mai 1980. Il remplace Yusufu Lule lors de la transition politique. Il sera remplacé par Paula Muwanga qui ne passera que 10 jours au pouvoir, avant l’arrivée de Milton Obote, farouche opposant à Idi Amin et Yoweri Museveni, et considéré comme le père de l’indépendance ougandaise.

Tito Okello – Ouganda

Cet ancien officier militaire né vers 1914 a fait ses classes dans le King’s African Rifles (KAR), un régiment colonial britannique qui assurait des fonctions militaires et de sécurité intérieure aussi bien au sein des colonies d’Afrique de l’Est qu‘à l’extérieur.

Après son service lors de la Seconde Guerre mondiale, Tito Okelo occupe diverses fonctions. Entre 1980 et 1985, il est commandant de l’Armée de libération nationale ougandaise.

En juillet 1985, il dirige le coup d’Etat qui renverse le président Milton Obote. Mais l’officier militaire ne fera que six mois au pouvoir avant d‘être renversé à son tour par l’Armée de résistance nationale (NRA), dont le leader n’est autre que l’actuel chef d’Etat Yoweri Museveni.

Melchior Ndadaye – Burundi

Il est le premier président démocratiquement élu du Burundi. Mais son mandat n’a duré que trois mois et onze jours (10 juillet 1993 – 21 octobre 1993). Président du Mouvement des Étudiants Progressistes Barundi au Rwanda (BAMPERE) dont il a participé à la création, ce politicien hutu – premier de ce groupe ethnique à atteindre un tel niveau de responsabilité – Melchior Ndadaye avait à cœur l’unité nationale.

C’est d’ailleurs ce qui motivera officiellement sa décision de choisir comme Premier ministre Sylvie Kinigi, une Tutsi, qui fut d’ailleurs la première femme à occuper cette fonction.

Melchior Ndadaye est assassiné au cours d’un coup d‘État sanglant dans la nuit du 20 au 21 octobre 1993.