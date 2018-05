Somalie : 5 morts dans l'explosion d'une bombe dans un marché du khat (police)

Une explosion a fait hier au moins cinq morts et 10 blessés mercredi dans un marché de Wanlaweyn dans la région de Lower Shabelle au sud de la Somalie. Les causes ne sont pas encore élucidées.

La ville de Wanlaweyn dans la région de Lower Shabelle, au sud sous le choc hier. La faute à l’explosion qui s’est produite dans un marché de vente du khat. « L’explosion dans les kiosques de khat a tué au moins cinq civils et en a blessé plus de 10 autres, y compris des soldats. Nous enquêtons pour savoir s’il y a plus de victimes et la cause de l’explosion », a déclaré à Reuters le capitaine de police Farah Ismaïl. Le khat est une plante euphorisante dont rafolent les populations de la Corne de l’Afrique.

Si toute la journée d’hier les véritables causes n‘étaient pas encore identifiées, la piste terroriste fusait des milieux policiers somaliens. En raison de la fréquence des attentats suicides dont celui du 14 octobre qui avait fait près de 512 morts. Et même s’il n’a pas encore été revendiqué, le mode opératoire ressemble à celui d’Al Shabaab, ce groupe terroriste affilié à al-Qaïda et auteur de plusieurs attentats suicides.

Al Shabaab œuvre à renverser le gouvernement central de la Somalie et instaurer la loi islamique. Depuis qu’il a été chassé de Mogadiscio en 2011, le groupe a perdu le contrôle de la plupart des villes et villages somaliens. Mais il garde quasiment le contrôle des localités des fins fonds du pays.