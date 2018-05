Mali : situation sécuritaire tendue au nord du pays [The Morning Cal]

La situation est très complexe au nord du Mali, avec des violences inter-communautaires et la présence de groupes armés. Et rien ne semble mettre fin à cette situation qui profite aux djihadistes. Pourtant sur place il y a l’armée malienne, les soldats du G5 Sahel qui regroupe 5 pays africains, mais aussi les soldats de la MINUSMA, la mission de l’ONU au Mali. Plus de détails avec Alou Diawara, correspondant d’Africanews à Bamako.