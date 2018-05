L'Éthiopie va investir dans le port de Djibouti, et un designer nigérian relance l'industrie du cuir [Business Africa]

L‘Éthiopie devient partenaire investisseur dans le port de Djibouti.

Djibouti a accepté une proposition faite par l‘Éthiopie d’acquérir une part de son port, même si l’importance de la participation n’a pas été précisée. Pour conclure l’accord avec Djibouti, l‘Éthiopie accepte de négocier des actions de ses grandes entreprises, y compris Ethiopian Airlines. Plus de 95% des importations et exportations de l‘Éthiopie passent par le port de Djibouti.

Foire annuelle du cuir au Nigeria

L’industrie du cuir au Nigeria a le potentiel de générer plus de 600 millions de dollars par an, mais après l’effondrement du secteur manufacturier dans les années 90, les entrepreneurs ont du mal à trouver des matériaux pour leurs produits. Femi Olayebi, fondateur de FemiHandbags et de la foire annuelle du cuir qui offre une plate-forme aux designers et autres acteurs de l’industrie pour discuter des défis auxquels ils sont confrontés, afin d’améliorer la qualité et les exportations.