coupe du monde 2018 : en route pour la Russie

Alors que la Russie se prépare à accueillir dans un mois, la 21e édition de la Coupe du Monde de la FIFA, qui est sans aucun doute le plus grand événement sportif au monde – ces villes, qui seront toutes des villes hôtes, peuvent être perçues comme faisant partie intégrante des nombreuses attractions de la Russie, dont les montagnes majestueuses et la taïga, qui regorge de plusieurs forêts.

Les officiels estiment que la Coupe du Monde 2018 aura un effet positif à long terme sur l’industrie touristique russe et pourrait même influencer positivement l‘économie nationale.

Beaucoup de fans se préparent à se rendre sur place pour soutenir les équipes africaines en compétitions. Les fédérations à travers le continent offrent des forfaits et incitent les personnes désireuses à effectuer le voyage.

Il faut également noter que certains des fans comme l‘égyptien Mohamed Nufal parti d’Egypte en avril dernier à vélo pour la Russie. Il prévoit y arriver via la Jordanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Moldavie et l’Ukraine. Il survolera la Syrie à cause de la guerre civile qui y sévit et il évitera également l’Irak pour des raisons de sécurité.

La Russie a fait plusieurs ajustements à sa politique de visa pour aider les fans à assister à la Coupe du Monde.

Les gens auront la latitude de visiter le pays sans visa avant ainsi que pendant la Coupe du Monde, indépendamment de la citoyenneté. Mais ils auront besoin d’un document d’identité officiel connu sous le nom d’un ID FAN qui sera délivré gratuitement par les autorités russes.