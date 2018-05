Madagascar : la CENI propose des élections anticipées

Dans le cas où des élections anticipées ne feraient pas l’unanimité, la Ceni a proposé de les organiser le 28 novembre ou de les retarder au 29 mai 2019.

Les tentatives d’apaisement se multiplient à Madagascar. Mardi, la commission électorale a proposé d’anticiper la date de l‘élection présidentielle et législative initialement prévue en cette fin d’année au 29 août prochain.

Et dans le cas où des élections anticipées ne feraient pas l’unanimité, la commission propose de les organiser le 28 novembre ou de les retarder au 29 mai 2019. Des propositions qui devraient selon la CENI régler l’impasse politique dans laquelle le pays est plongé depuis des semaines.

“On supplie les responsables politiques quel que soit leur rang et tous ceux qui ont de l’amour pour ce pays et ainsi que ceux qui sont concernés par la situation actuelle, de se concerter pour prendre une décision dans les plus brefs délais en vue d’un retour au calme” a déclaré Yves Herinirina Rakotomanana, président de la CENI malgache.

L’opposition a rejeté ces propositions et maintient la pression sur le pouvoir. La Haute cour constitutionnelle a annulé certaines dispositions des nouvelles lois électorales jugées partiales par l’opposition. Mais par ces manifestations, l’opposition veut une chose, la démission du président Hery Rajaonarimampianina.