Zimbabwe : la bouleversante histoire d'un couple attaqué par des crocodiles

L’adversité n’a pas eu raison de leurs projets. Victime d’une violente attaque de crocodile, un couple zimbabwéen s’est marié cinq jours plus tard. Retour sur une histoire aussi triste que palpitante.

En près d’une semaine, Jamie Fox et sa fiancée Zanele Ndlovu ont vécu l’inimaginable. Il y a quelques jours encore, le 30 avril exactement, ils faisaient du canoë au Zimbabwe, sur le Zambèze, l’une des plus longues rivières d’Afrique. Mais cette sortie en amoureux a viré au drame lorsqu’un crocodile les a attaqués. Zanele a perdu son bras droit et subi quelques blessures sur sa main gauche.

Cinq jours plus tard, Jamie Fox et Zanele Ndlovu se sont malgré tout mariés lors d’une cérémonie intimiste dans une chapelle de l’hôpital Bulawayo, où la jeune dame a suivi une période de convalescence jusqu‘à ce lundi. “Nous sommes heureux d‘être encore en vie, raison pour laquelle nous avons maintenu notre date de mariage, même si nous avons dû nous contenter d’un lieu beaucoup plus petit”, a déclaré Fox, 27 ans, à l’Associated Press.

omgnewsy : Zenele Ndlovu Marries Jamie Fox After Losing Her Arm to Crocodile. Read more... https://t.co/Q2xNdhYd2n - https://t.co/uldX2UMpR8 pic.twitter.com/mkFEMv75pt — OMG Newsy - Wonders Never Cease (omgnewsy) 8 mai 2018

Le jeune homme et sa fiancée s‘étaient retrouvés sur le Zambèze après une annonce signée du Victoria Falls Guide, un site de voyage qui décrivait le voyage sur le Zambèze, au-dessus des Chutes Victoria, comme “l’activité parfaite pour ceux qui veulent non seulement voir la vie abondante des oiseaux et des animaux mais aussi la paix, la tranquillité et la beauté” de la rivière.

A présent, en dépit du lourd souvenir né de cette aventure, le couple en relation depuis 18 mois espère amorcer une autre étape de sa vie au Royaume-Uni. “Nous espérons nous installer au Royaume-Uni, alors nous allons régler son visa et ensuite nous penserons à la lune de miel”, assuré Jamie Fox.

L’incident vécu par le couple n’est pas un cas isolé. Vendredi, un léopard a dévoré le fils de 3 ans d’une garde forestière travaillant dans le célèbre Parc National Queen Elizabeth en Ouganda.