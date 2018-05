[Photos] Kenya : l'ambassadeur irlandais préfère la charrette à bœufs à la voiture

C’est ce que certains observateurs appellent la modestie. D’autres parleraient de la capacité à s’adapter à des conditions difficiles. Invité à l’inauguration d’une école du comté de Mukeini, Vincent O’neill, l’ambassadeur d’Irlande au Kenya, en Somalie et au Soudan, a emprunté hier un moyen de transport peu conventionnel par rapport à son statut. Le diplomate s’est déplacé à bord d’une charrette mue par des bœufs.

Et pourtant, O’neill et un collègue de l’ambassade disposent d’une gamme de véhicules haut de gamme ! Mais O’neill a une explication toute trouvée : « le difficile accès à l‘école en raison des récentes pluies qui ont rendu la route boueuse pas de problème via Ox Cart! » , a-t-il expliqué dans un tweet.

Il a aussi pris part à l’inauguration d’une autre école primaire non loin de là. Dénommée St Patrick Kawese, cette école a été réhabilitée avec le soutien de l’organisation irlandaise Kenya Child Foundation.