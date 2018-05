Nouvelle stratégie d'expansion pour Ethiopian Airlines

Ethiopian Airlines veut devenir la première compagnie aérienne d’Afrique d’ici 2025. Pour y arriver, le transporteur éthiopien lance une nouvelle stratégie d’expansion. Elle espère ainsi consolider son statut de leader sur le continent grâce notamment à l’acquisition de nouveaux appareils.

Plus grand transporteur aérien d’Afrique subsaharienne, la compagnie éthiopienne souhaite doubler sa flotte avec l’achat de nouveaux appareils. Elle annonce déjà l’acquisition prochaine de 13 Boeing 787 et de six Airbus A 350. Objectif : pour devenir la plus grande compagnie aérienne d’Afrique d’ici 2025. « La croissance a été très attrayante – une croissance remarquable, je veux dire de tous les standards dans l’industrie : les compagnies aériennes progressent maintenant de 5 à 6 %, maximum de 10 % dans n’importe quelle partie du monde, mais nous augmentons de 20 % et plus. Donc, c’est impressionnant par tous les standards dans l’industrie », explique le PDG de la compagnie, Tewolde Gebremariam, qui vient d’entamer une nouvelle stratégie d’expansion.

Cette nouvelle politique était inévitable pour le transporteur éthiopien. Face à une concurrence de plus en rude, la direction était dans l’obligation de réagir pour s’offrir un avantage concurrentiel sur des compagnies rivales, notamment celles du Golfe dotées d’un pouvoir financier très solide. « L’expansion de la plate-forme donne à la concurrence une longueur d’avance sur la courbe. Autrement, nous serons très contestés par les transporteurs du Golfe. Avec un hub ici à Addis-Abeba et un autre pour Emirates à Dubaï, ce sera concurrentiel. Mais si nous prenons le hub d’Addis à plusieurs autres, cela nous met dans un meilleur avantage concurrentiel en termes de positionnement de la compagnie aérienne », ajoute le patron d’Ethiopian Airlines.

Dans le cadre de sa nouvelle stratégie d’expansion, la compagnie aérienne éthiopienne a déjà lancé une grande offensive pour étendre son influence sur le marché africain. En témoigne l’acquisition de parts dans Malawi Airlines pour servir de base à ses opérations en Afrique australe. D’autres pays comme la Zambie, le Mozambique, le Tchad, Djibouti ou encore la Guinée-Équatoriale et la Guinée devraient suivre pour un nouveau décollage de la compagnie.