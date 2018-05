Nigeria : près de 1000 otages de Boko Haram libérés (armée)

Au moins 1000 personnes prises en otages par la secte islamiste Boko Haram ont été libérées par les forces armées nigérianes.

Près de 1000 otages de Boko Haram ont été libérés hier indique l’armée nigériane sur sa page Twitter. Un exploit réalisé par la 22e Brigade déployée dans les bastions de Boko Haram dont la forêt de Sambissa dans le cadre de l’opération LAFIYA DOLE.

ARMY RESCUES OVER 1000 BOKO HARAM CAPTIVES



Troops of 22 Brigade deployed in operation LAFIYA DOLE has rescued over 1000 hostages from the Boko Haram Terrorists enclave.