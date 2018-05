Nigeria : Buhari se rend au Royaume-Uni pour des problèmes de santé (présidence)

Le chef de l‘État nigérian, Muhammadu Buhari s’envole ce mardi à Londres, ainsi que l’a annoncé hier la présidence nigériane.

« Je voyage au Royaume-Uni pour voir mon médecin. Je serai absent pour quatre jours. Je serai donc de retour à Abuja le samedi 12 mai », peut-on lire sur la page Twitter de la présidence nigériane.