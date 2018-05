Meghan Markle, la maman des enfants rwandais

C’est le 19 mai que Meghan Markle et le prince Harry s’uniront devant Dieu et les hommes, pour le pire et pour le meilleur. L’occasion pour des enfants du Rwanda de féliciter la future mariée pour son travail humanitaire à leur égard.

Markle a visité le Rwanda en 2016 avec World Vision. Grâce à l’ONG spécialisée dans l’humanitaire, plus de 130 familles du district de Gatsibo à 100 km au nord-est de Kigali s’abreuvent aujourd’hui d’eau potable.

Un acte que les enfants rwandais sont loin d’oublier si vite. Tant l’accès à l’eau potable constitue un véritable casse-tête chinois dans de nombreuses régions d’Afrique subsaharienne. “Faire partie d’une famille royale est une chose exceptionnelle, j’encourage Meghan et j’espère qu’elle continuera d’aider les pauvres dans le monde”, déclare Jean de Dieu Tuyishimire, élève.

“Tout le monde ne peut pas être une princesse … Félicitations”, renchérit Valentine Umugisha, une autre élève. Markle a mis fin à son rôle auprès de Vision Mondiale afin de « se concentrer sur de nouveaux devoirs royaux ».

Dans une déclaration sur son site web, l’organisation a déclaré : “Meghan a effectué un travail inestimable pendant ses deux années comme ambassadrice mondiale pour World Vision, et nous sommes ravis de son mariage prochain avec le prince Harry le samedi 19 mai”.

Mais, un mariage qui devrait être marqué par des critiques, et même des provocations venant de partout y compris des parents Meghan. Snobisme, égoïsme, …. En tout cas, ce ne sont pas les reproches qui manquent à l’encontre de la future mariée.