Le roi du Lesotho va pononcer le discours inaugural d'une université américaine

Letsie III, le roi du Lesotho, sera l’invité d’honneur de l’université Wittenberg, dans l’Ohio, aux Etats-Unis en fin de semaine. Un choix de l’université pas du tout anodin au regard de l’histoire qu’elle partage avec le petit Etat royaume.

Dès ce vendredi, le souverain Letsie III prendra ses quartiers à Springfield, aux Etats-Unis. Dans la soirée, il partagera un barbecue avec les étudiants de l’université de Wittenberg, puis le samedi, il leur fera l’honneur de prononcer le discours inaugural de la rentrée universitaire.

Depuis décembre 2017, les étudiants ont annoncé la venue du roi sur leur compte Facebook, puis l’ont rappelé en début de semaine sur le site internet de l‘établissement – Springfield News-Sun. Une communication qui achève de convaincre sur l’enthousiasme que crée l’arrivée du roi lesothan.

“Ce n’est pas tous les jours qu’un roi vient à votre remise des diplômes”, a déclaré Scott Rosenberg, professeur d’histoire à Wittenberg.

Au-delà de l’aspect solennel, en effet, l’arrivée du roi Letsie III vient symboliser les liens forts entre l’université et le petit royaume enclavé dans l’Afrique du Sud. Un pont dressé il y a plus de deux décennies par Scott Rosenberg.

Alors âgé de 21 ans, le professeur qui venait de finir ses études supérieures, est tombé amoureux du Lesotho lorsqu’il a été envoyé travailler dans une coopérative agricole en tant que volontaire de l’association Peace Corps.

Depuis, Rosenberg y est retourné à plusieurs reprises d’abord à titre de boursier, puis pour poursuivre ses recherches et autres initiatives sociales. Cet ADN, il l’a transmis à de nombreux étudiants qui dirigent aujourd’hui l’initiative de nutrition du Lesotho, un organisme à but non lucratif qui envoie des repas aux enfants. Le programme a envoyé plus de 600 000 repas depuis 2015, selon l’organisation.

“Quand nous avons pensé à la possibilité pour le roi du Lesotho de venir nous parler, d’un pays qui signifie beaucoup pour nous, nous nous sommes dit que nous ferions n’importe quoi pour que cela se produise”, a assuré Maddy O’Malley, étudiante en fin de cycle.

Le roi Letsie III qui fera le déplacement avec plusieurs autres dignitaires dont sa femme, la reine Masenate, son ministre des Affaires étrangères, l’ambassadeur aux États-Unis et l’archevêque, rentrera lundi au Lesotho après un déjeuner au Springfield Rotary Club.