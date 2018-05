Kenya : 12 personnes brûlées par un incendie dans un hôtel

Douze personnes ont été admises hier à l’hôpital après un incendie dans un hôtel du marché de Mudavadi, dans le comté de Nyeri, rapportent des médias locaux.

D‘épaisses et géantes flammes. Des murs et des poutres qui s‘écroulent les uns après les autres. Des meubles réduits en cendres… Le spectacle est digne des films d’horreur. Une journée d’hier plus qu’orageuse pour les habitants de Nyeri. La faute à un incendie qui s’est déclaré dans le marché du comté du fait de l’explosion d’une bonbonne de gaz dans un hôtel.

12 hospitalised after gas explosion at a Nyeri hotel https://t.co/WyVttDORfh pic.twitter.com/HpWkEfTD5f 7 mai 2018

Le bilan officiel fourni par le chef du département chargé de la santé, le Dr Rachael Kamau, fait état de deux 12 blessés qui ont été transférés aux soins intensifs (USI). Mais plus de peur que de mal. Aucun mort pour l’instant, même si deux des victimes seraient dans un état critique selon une source sanitaire.

Les origines de l’incendie sont pour l’instant ignorées. Les autorités kényanes ont promis de mener des enquêtes pour déterminer les conséquences de l’incident.