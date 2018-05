Kenya : arrestation d'un couple soupçonné de financer les terroristes (médias)

Un soutien financier et logistique de moins pour Al-Shabaab. Un couple soupçonné de financer le groupe terroriste a été arrêté ce lundi à Nairobi au Kenya.

Une entreprise peut en cacher une autre. C’est ce que l’on pourrait dire de Yassin Abdille Hussein, alias Abu Sumeiya, âgé de 42 ans, et son épouse Fartun Mohammed Guleid, 41 ans. Commerçants dans la ville de Mandera aux frontières somaliennes et éthiopiennes, les deux conjoints auraient participé au financement des activités d’Al-Shabaab, un groupe terroriste actif dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est dont la Somalie, l‘Éthiopie et le Kenya.

Ils collaboreraient avec la branche Al-Shabaab de Mandera dirigée par Abdiweli Mohamed Guleid alias Abdiweli Kamaure, cerveau de l’attentat qui a tué en novembre 2014 de nombreux passagers d’un bus de Mandera.

Selon la police citée par « Citizen TV », une chaîne de télévision, le couple basé dans la région de Gedo en Somalie menait ses activités commerciales au Kenya en utilisant de faux documents. La police explique aussi que Fartun Mohammed Guleid serait la sœur de Kamaure.

La manière dont ils ont ouvert leurs entreprises et opéré au Kenya avec de faux papiers fait l’objet d’une enquête. Les premiers éléments indiquent que les deux conjoints ont transféré des fonds à Kamaure depuis plus de cinq ans.

La police dit également traquer cinq terroristes de Wajir qui appartiendraient au groupe de Kamaure.

Crédit photo : Citizen TV