Kenyatta, lauréat du prix Africa Road Builders - Prix Babacar Ndiaye

Une initiative qui récompense les chefs d‘États africains dont les pays développent des projets ambitieux en matière d’infrastructures routières et de transport.

Le chef de l‘État kényan a reçu la distinction de “Grand bâtisseur” par le jury. Un prix qui lui sera remis le 23 juin en Corée du Sud en marge des 53e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement.

“Nous avons choisi le Président Uhuru Kenyatta, en raison du volume d’importants investissements dans les infrastructures réalisées au cours de ces dernières années dans son pays, explique Adama Wade, le président du comité de sélection d’Africa Road Builders. Nous voulons parler par exemple du chemin de fer entre Nairobi et Mombassa qui est un projet structurant et qui a une implication régionale, puisque c’est un chemin de fer qui va participer au désenclavement des pays de la sous-région. Nous pouvons aussi citer le port de Lamu qui est un projet qui va permettre au Sud-Soudan d‘évacuer librement son pétrole via le Kenya”.

La cérémonie de lancement de cette 3ème édition de Africa Roads Builders a été précédée d’une visite guidée dans la ville de Diamniadio située à 30 kilometres de Dakar.

“La visite guidée d’Africa road builders prix Babacar Ndiaye a permis de découvrir les différentes infrastructures routières et de transport du Sénégal dans la nouvelle ville de Diamniadio, raconte notre correspondante à Dakar Soraya Bakary. Ces projets ambitieux ont permis au pays de la Teranga de remporter le prix du grand bâtisseur Africain lors de la 2e édition d’Africa Road Builders en 2017 en Inde”.

Pour les initiateurs d’Africa Road Builders, le développement des infrastructures routières et de transport dans certains pays d’Afrique démontre qu’il y a une véritable volonté des chefs d’Etats Africains d’aller vers l’émergence.