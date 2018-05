Après Kagame, Museveni s'exprime sur la RDC

En visite au Soudan du Sud où il fait office de médiateur dans la crise actuelle, Yoweri Museveni s’est fendu d’une diatribe sur le rôle des occidentaux dans l’instabilité qui règne en République démocratique du Congo.

De l’avis du président ougandais, ce sont les occidentaux qui tirent les ficelles à la tête de l’Etat. Il les accuse notamment d’avoir “tué Lumumba” et d’y avoir placé depuis des “marionnettes”.

“Les pays occidentaux venus et ont tué Lumumba, l’accusant d’être communiste. Ils se sont débarrassés de lui car il n’était pas une marionnette. Ils ont ensuite mis un chef marionnette”, a-t-il écrit sur son compte Twitter. Dans sa ligne de mire, la mission des Nation unies au Congo, très souvent objet de critiques du dirigeant ougandais.

In Congo in 1960, we had Patrice Lumumba whose party was forward-looking. The Western countries came in and killed Lumumba that he was Communist. They got rid of him because he was not a puppet. They then put a puppet leader. Since then, the UN is in Congo.