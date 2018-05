Dans le but de réaliser une agro-industrie durable, la région Auvergne-Rhône-Alpes a organisé une exposition internationale où se sont rencontrés des chefs d’entreprise et des porteurs de projets des secteurs de l’industrie alimentaire de la région et de l’Afrique subsaharienne. C’est un événement qui a permis à ces acteurs de partager leurs expériences et de tisser des liens d’affaires autour d’un objectif commun.