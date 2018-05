Ligue des Champions : l’AS Roma souhaite une bonne chance à Salah pour la finale

Les performances de la star égyptienne de Liverpool fait parler tout le monde ces derniers temps. L’As Roma, son ancien club n’est pas en reste. Après son élimination en demi-finale de Ligue des champions face à Liverpool (4-2) mercredi soir, le club italien a souhaité une bonne chance à l’attaquant de Liverpool pour la finale face au Real Madrid dans un message sur son compte officiel Twitter.

“Cela fait vraiment mal de voir le rêve de finale à Kiev s’envoler mais tu seras là avec tes nouvelles couleurs. Bonne chance pour la finale Mohamed Salah”.