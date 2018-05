Le Botswana, un paradis touristique pour les amoureux [Travel]

Les escapades romantiques ne sont pas fréquentes dans ce climat, surtout en Afrique. Dans la plupart des cas, après le mariage c’est une occasion de lune de miel ou une célébration d’anniversaire. Dans une telle situation, il est de coutume de voyager à Paris, Las Vegas et autre destinations soi-disant romantiques dans des hôtels cinq étoiles et autres endroits luxueux.

L’Afrique est généralement faible sur la liste des escapades romantiques. Mais quand les amateurs de tourisme et ceux qui aiment voyager ont besoin d’une escapade spéciale, loin des destinations touristiques régulières, le Botswana peut être l’endroit parfait pour les amoureux du tourisme.

Il y a quelques mois, en 2017, le prince Harry a emmené sa bien-aimée actrice américaine, Meghan Markle, dans un safari exclusif au Botswana où les campeurs se réveillent au son des colombes qui roucoulent dans les arbres et des hippopotames dans les eaux sereines du Delta de l’Okavango; des sonse synonyme de nature pure.

Une retraite parfaite, le prince Harry avait décrit le voyage comme une occasion «cruciale» de se connaître.

Les couples qui visitent le Botswana peuvent également, comme Meghan et Harry, profiter d’une croisière au coucher du soleil le long des criques qui serpentent à travers les vastes prairies, tout en essayant différentes choses loin des projecteurs.

En plus d’autres activités, les couples de touristes peuvent profiter d’un safari matinal. Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez voir un animal sauvage en action et non à l‘écran.

Si vous êtes chanceux, vous aurez peut-être la chance d’assister à certaines de leurs danses culturelles. Le festival de danse Kuru, par exemple, a lieu tous les deux ans en août et dure jusqu‘à trois jours.

Dans l’offrande la plus romantique du campement, Harry et Meghan sont allés chasser au crépuscule dans une zone déserte de la brousse, au pied d’un ancien baobab où on leur a servi un repas de trois plats à côté d’un feu rougeoyant.