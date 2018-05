La production gazière algérienne retrouve sa croissance après des années de stagnation [Business Africa]

Algérie : La compagnie pétrolière nationale présente ses chiffres

L’Algérie, membre de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et grand fournisseur de gaz vers l’Europe, a été durement touchée par l’effondrement des prix du pétrole et s’est efforcée d’attirer des investissements pour développer de nouveaux champs et augmenter la production existante.Mais récemment, la société énergétique nationale algérienne Sonatrach a annoncé qu’elle a augmenté sa production de gaz de 5% à 135 milliards de mètres cubes en 2017.