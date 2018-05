Kenya : le mea culpa d'Uhuru Kenyatta pour la crise électorale d'août 2017

Dans son premier discours à la nation prononcé ce mercredi, le chef de l’Etat kényan Uhuru Kenyatta s’est confondu en excuses pour la crise électorale d’août 2017. Morceaux choisis.

Cela n‘était jamais arrivé depuis les soubresauts de la dernière présidentielle au Kenya. Mais ce mercredi, face à la nation entière, Uhuru Kenyatta a bien voulu reconnaître sa part de responsabilité dans cette autre page sombre de l’histoire kényane, écrite à partir d’août 2017.

“S’il y a quelque chose que j’ai dit l’année dernière qui vous a offensé, si j’ai nui à l’unité de ce pays, je vous demande de me pardonner et de vous joindre à moi pour réparer ce mal”, a déclaré le chef de l’Etat kényan, dans un discours aux relents conciliateurs.

Plus jamais une vie kényane ne devrait être perdue pour l'amour de la politique. Plus jamais un Kényan ne devrait perdre des biens à cause de la politique