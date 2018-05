Burundi : les autorités appelées à faire la lumière sur la disparition du journaliste Jean Bigirimana

Le Comité de protection des journalistes (CPJ) appelle les autorités burundaises à faire la lumière sur la disparition du journaliste Jean Bigirimana resté introuvable depuis deux ans.

Est-il toujours en vie ? Est-il déjà mort ? Si oui, quand, où, comment et pourquoi ? En tout cas, depuis deux longues années, les membres de de la famille du journaliste Jean Bigirimana et ses collègues du journal « Iwacu » du Burundi naviguent entre inquiétudes et interrogations.

Et en ce 3 mai consacré à la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, le Comité de protection des journalistes (CPJ) ne s’est pas empêché de se souvenir de Jean Bigirimana. Ainsi que l’atteste ce tweet de l’ONG de défense des droits des journalistes.