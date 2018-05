Mohamed Salah élu joueur de l'année par les journalistes anglais

La Football Writers’ Association (FWA), qui représente la presse écrite anglaise, a élu mardi Mohamed Salah Joueur de l’Année.

Encore une récompense pour Mohamed Salah ! Après avoir remporté le PFA Player of the year, décerné par les syndicats des joueurs, l’attaquant égyptien a également été désigné meilleur joueur d’Angleterre par les journalistes. Le joueur de 25 ans succède ainsi à l’international français N’Golo Kanté. Il devient le premier joueur africain à glaner ce titre, et le troisième joueur de Liverpool avec Gerrard et Suarez.

Pour rappel, Salah a inscrit 43 buts et délivré 15 passes décisives en 48 matches cette saison. Il recevra son prix le 10 mai lors d’un dîner de gala à Londres. Le joueur de Liverpool a devancé Kevin De Bruyne de moins de 20 votes lors du suffrage organisé parmi les environ 400 membres de la FWA. C’est Harry Kane, l’attaquant de Tottenham, qui termine troisième.

Éblouissant en Ligue des champions (10 buts en 11 matchs), Mohamed Salah et les « Reds » de Liverpool sont tout prêt d’une qualification pour la finale de ce tournoi. Pour y arriver, il faudrait renverser la machine italienne de l’As Roma. Lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions, le club avait pris l’avantage à domicile (5 – 2), avec un doublé de l’intrépide Salah et deux passes décisives face à son ancien club.