Le FMI approuve un nouvel accord de prêt triennal pour le Malawi

Un nouvel accord de prêt triennal approuvé par le Fonds monétaire international au Malawi.

Un prêt d’un montant de 112,3 millions de dollars qui permettra de soutenir les réformes économiques et financières de ce pays d’Afrique Australe.

Une première tranche de près de 16 millions de dollars sera versée après approbation, et le montant restant sera échelonné sur la durée du programme, soumis à des examens semestriels.

Un accord justifié par les nombreux progrès effectués par le Malawi dans la stabilisation macroéconomique après deux années de sécheresse, avec un rebond de la croissance et une réduction de l’inflation à un seul chiffre”, selon le directeur général adjoint du FMI, Tao Zhang.

Et malgré la détérioration de la situation budgétaire nationale et une augmentation de sa dette publique, le FMI s’est laissé séduire par les efforts consentis par les autorités pour la croissance économique et la lutte contre la pauvreté.

Rappelons que la dette publique totale du Malawi s‘élève à 3,5 milliards de dollars, dont environ un tiers de la dette extérieure.

Selon les estimations du ministère des Finances, le gouvernement espère porter le taux de croissance économique à 7 % en moyenne, contre 4 % en 2017 et 3 % en 2016.