Gabon : une radio pour les quartiers pauvres

Un nouveau-né dans le paysage audiovisuel gabonais. “Mapane Radio” issue du groupe “Mapane Média” est une radio communautaire d‘à peine cinq mois qui donne la voix aux quartiers pauvres de Libreville au Gabon.

Leurs minuscules studios avec des équipements flambants neufs ont été mise en place par le surnommé “Général de Mapanes”, lui-même issue de l’un des plus grands bidonvilles de la capitale gabonaise.

Vu la popularité de son média et la demande insistante , Gael Koumba Ayoune envisage de lancer plusieurs autres radio dans d’autres localités du pays.

« Oui, “Mapane Média” dans 3 ans, c’est un groupe qui va s’étendre parce qu’on a des demandes un peu par-ci et là. Il y a des gens qui nous appellent en province pour nous dire, oui, mais vous savez, le ‘’Mapane’’ ce n’est pas que Libreville. C’est vrai qu’on a des représentants un peu dans tout le pays, dans les neuf provinces et ce qui serait intéressant dans 3 ans pour “Mapane Média”, c’est que “Mapane Média” émette dans l’ensemble du territoire » a relevé le fondateur du groupe Mapane Media Gaël Koumba Ayoune.

Ses programmes veillent à la conscientisation des jeunes issues des quartiers sous intégrés.

« Nous analysons et décryptons l’information au goût et au concept de ‘’Mapanes FM’’. C’est-à-dire les populations démunies ou encore les populations les plus défavorisées de la zone de Libreville et ses environs. Et du coup, les informations que nous glanons sont normalement d’ordre social qui vise à informer le ‘’mapaniens’’ comme on dit chez nous, pour qu’il se rende compte de l’évolution ou encore des changements qui s’opèrent ici et là » a déclaré le rédacteur en chef de Mapane Radio Marck Ackam.

Pour atteindre leurs cibles, un journal en langage ‘’bangando’’, un argo local mêlant le français, l’anglais et la ‘’gabonitude’’.

Le général des Mapanes entend déjà lancer une chaîne de télévision qui sera opérationnelle d’ici quelques mois qui va décrire les conditions exécrables de certains quartiers sous intégrés du pays.

Média Groupe est constitué d’une chaîne de Radio : Mapane Fm et d’une maison de production qui a propulsé gratuitement quelques artistes locaux.