Sierra Leone : vers une crise politique ?

Les désaccords observés ces derniers temps entre députés de l’opposition et ceux de la majorité pourraient dégénérer en crise politique très grave. Quitte à mettre le nouveau président Julius Maada Bio dans une position inconfortable.

Des hommes en uniforme en train de sommer des députés de sortir de la salle. C’est une vidéo postée hier sur Twitter qui montre ce spectacle qui s’est déroulé mercredi dernier. C‘étaient les 16 députés membres du All People’s congress (APC, Congrès de tout le peuple), principale formation de l’opposition qui étaient frappés par des injonctions judiciaires prononcées contre eux depuis lundi.

Police forcibly remove 16 opposition MP’s during the opening of the #SierraLeone parliament



=>Move follows High Court injunction barring the MP’s from parliament after claims by SLLP that the MP’s illegally received govt salaries during election campaign pic.twitter.com/xqBtHCdhz9