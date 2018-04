Les designers au Burkina Faso tentent de révolutionner la mode

Utiliser les produits locaux pour révolutionner la mode, c’est le défi de certains designers au Burkina Faso.

C’est autour du thème “Couleurs d’Afrique”, un événement qui rassemble des stylistes modélistes du pays méconnus du public à travers des défilés dans les rues de Ouagadougou transformé en Podium.

Une occasion pour les designers comme Rahiza Kabore de prendre part à des événements de mode pour la première fois et exposer des nouvelles collections.

En effet, Rahiza s’est lancée dans le monde de la mode à l‘âge de 23 ans comme apprentie. Aujourd’hui, professionnelle, elle détient son label “226 Kara” et une ligne des vêtements pour hommes et femmes. Des tenues qu’elle confectionne spécialement à l’aide d’une combinaison d’imprimés africains et de Faso Dan Fani, un tissu typiquement burkinabé.

Cependant, la styliste n’a pas connu un parcours facile surtout dans un pays où l’industrie de la mode n’est pas allé au-delà de la présence des tailleurs fabricants des vêtements sur commande pour clients individuels.

“J’ai pris le temps d‘économiser de l’argent, je me suis privée de beaucoup de choses, pendant presque deux ans, j‘économisais tout ce que je gagnais. À un certain moment, certaines personnes pensaient que j‘étais radine, mais je ne leur ai rien dit. Je savais pourquoi je ne voulais pas dépenser parce que j’avais mon plan, c‘était difficile pour moi d’obtenir un prêt de la banque, par exemple. Je ne travaillais ce n‘était pas nécessairement ce que mes parents voulaient pour moi”, dit-elle.

Rahiza qui a réussi à mettre en place deux ateliers espère un jour faire évoluer ses créations dans une industrie reconnue au-delà du Burkina Faso.