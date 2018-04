Prix Mo Ibrahim 2017 : la lauréate Ellen Johnson Sirleaf reçoit son prix aujourd'hui à Kigali

Nominée en février dernier, c’est ce vendredi à Kigali au Rwanda que l’ancienne présidente de la République du Liberia reçoit le prix Mo Ibrahim. Au cours d’une cérémonie à laquelle prendront part plusieurs chefs d‘États africains.

Si elle est entrée dans l’histoire comme la toute première femme africaine à être élue présidente de la République, Ellen Johnson Sirleaf continuera d‘être un référant politique. Non seulement pour les Libériens, mais pour l’Afrique tout entière.

Héritant d’un pays ravagé par une sanglante guerre civile qui avait fait plus de 120 000 morts et plusieurs mutilés entre 1991 et 2002, cette femme avait fait feu de tout bois pour mener à bien le processus de réconciliation. Sirleaf est aussi saluée pour avoir réussi à mettre en musique un processus de démocratisation qui semblait, au sortir de la guerre civile, aussi fragile qu’un roseau.

Des performances qui ont séduit les organisateurs du prix Mo Ibrahim. En effet pour le Dr Salim Ahmed Salim, Président du Comité du prix, Ellen Johnson Sirleaf a dirigé un processus de réconciliation axé sur la construction d’une nation et des institutions démocratiques fortes. Tout au long de ses deux mandats, elle a travaillé sans relâche au nom du peuple libérien.

Fondé par l’ingénieur en télécommunication et milliardaire soudanais Mo Ibrahim en 2006, ce prix éponyme récompense les efforts de bonne gouvernance d’un dirigeant.

Sans oublier….le prix Nobel de la paix

Pour être admissibles, les chefs d‘État africains doivent avoir quitté leurs fonctions au cours des trois dernières années civiles, doivent avoir été élus démocratiquement et purgé leur mandat prescrit par la Constitution. Le prix est accompagné d’une enveloppe de 5 millions de dollars versés sur 10 ans puis 200 000 dollars chaque année pour le reste de la vie du gagnant.

Ellen Johnson Sirleaf est la cinquième personnalité africaine récipiendaires du Prix Mo Ibrahim. Elle rejoint ainsi le président Hifikepunye Pohamba de Namibie (2014), le président Pedro Pires de Cap-Vert (2011), le président Festus Mogae du Botswana (2008) et le président Joaquim Chissano du Mozambique (2007). Nelson Mandela a été le lauréat honoraire inaugural en 2007.

Mais, ce n’est pas tout comme distinctions prestigieuses. En 2011, l’ancienne présidente du Liberia avait été lauréate du Prix Nobel de la paix en compagnie de deux autres femmes : sa compatriote Leymah Gbowee et la Yéménite Tawakkul Karman pour leur lutte non-violente pour la sécurité et les droits des femmes.