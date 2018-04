Football : Jose Mourinho regrette-t-il d'avoir vendu Mohamed Salah ?

L’entraîneur portugais de Manchester United nie avoir proposé ni décidé de la vente de l’attaquant égyptien Mohamed Salah. Une justification qui pourrait résonner comme un regret de n’avoir pas Salah dans son effectif.

Dans une interview accordée à ESPN, une chaîne de télévision privée américaine, Jose Mourinho a indiqué ce vendredi que ce n‘était pas sa proposition moins encore sa décision de vendre l’attaquant égyptien Mohamed Salah lorsqu’il était le manager de Chelsea.

Les faits remontent au moment où Jose Mourinho entraînait pour la deuxième fois Chelsea entre 2013 et 2015 après avoir managé le club londonien entre 2004 et 2007. Arrivé du FC Bâle en Suisse, Salah ne marque que deux buts en dix-neuf matches. Il est alors prêté à La Fiorentina puis à l’As Roma d’Italie.

En 2017, le pharaon retrouve la Premier league. Cette fois-ci au sein de Liverpool. Et sur les chapeaux de roues ! Avec son nouveau club Salah a déjà inscrit cette année 43 buts en 47 matches toutes compétitions confondues. Et en bon pharaon, il s’est affirmé comme « the man of the match » (l’homme du match) lors de la demi-finale aller de la ligue des champions contre l’As Roma. Salah a marqué deux buts en faisant marquer aussi à deux reprises.

Des performances qui suscitent l’admiration du coach de Manchester United. “J’avais acheté un jeune joueur fantastique, nous avons décidé avec lui que c‘était mieux pour lui d’avoir une période de prêt”.

En passe de détrôner les grands Ronaldo et Messi ?

Dès lors, Jose Mourinho nourrit-il de profonds regrets de n’avoir pas dans son effectif un certain Mohamed Salah ? Si ce n’est pas le cas, l’entraîneur portugais de Manchester United a tout de même tenu à s’expliquer sur la vente de l’attaquant égyptien. “Les gens disent que j‘étais celui qui a vendu Salah. Or, c’est tout à fait le contraire”, a déclaré Jose Mourinho.

Et de poursuivre : “Chelsea a décidé de le vendre, alors la décision de l’envoyer en prêt était une décision que nous avons prise collectivement. Mais je ne sais rien de la décision de le vendre. J’ignore également l’utiliser de cet argent pour l’achat d’un autre joueur”.

Considéré comme le « Messi » égyptien en référence à l’attaquant argentin du FC Barcelone, Mohamed Salah a décroché le Ballon d’or africain 2017. Alors que la saison 2017-2018 suit encore son cours, l‘Égyptien a déjà été déclaré meilleur joueur du championnat anglais.

Et qui sait s’il ne mettra pas fin à la longue hégémonie de Leo Messi et de Cristiano Ronaldo s’agissant du titre de Ballon d’or ? Et partant devenir le deuxième Africain après le Libérien George Weah à décocher le prestigieux titre ? Ses fans ont de bonnes raisons d’espérer. Tant le pharaon dispose des ressources optimales.