Angola : José Eduardo dos Santos s'apprête à démissionner de la présidence du MPLA (parti)

Il l’avait annoncé en mars dernier. C’est en passe de devenir une réalité. José Eduardo dos Santos quittera la présidence du Mouvement populaire pour la libération de l’Angola (MPLA) à partir de septembre prochain.

C’est ce qui ressort d’une délibération de la 3è réunion ordinaire du bureau politique du MPLA qui s’est tenue ce vendredi à Luanda sous les auspices du « camarade » José Eduardo dos Santos.

Communique from Angola’s ruling party following central committee meeting today.

Former President of Angola, Jose Eduardo dos Santos (who stepped down in 2017 after 38yrs in power) will now step down as head of the party in September.

President João Lourenço set to take over. pic.twitter.com/qhwr1efMrI