Afrique centrale : les fédérations de football dans la tourmente

Des élections pour désigner les présidents de fédérations de football ont eu lieu dans deux pays d’Afrique centrale. Le Gabon et la Guinée équatoriale.

Au Gabon, c’est le président sortant, Pierre-Alain Mounguengui qui rempile pour quatre ans à la tête de la fédération. Et en Guinée équatoriale, c’est Gustavo Ndong Edu qui a été élu pour diriger le football du pays. Cette série d‘élections nous as poussé dans cette chronique à nous interroger sur la qualité et la bonne gouvernance au sein des fédérations d’Afrique centrale.