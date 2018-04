Tanzanie : « ceux qui manifesteront seront battus comme des chiens » (police)

À l’appel des activistes appartenant à des ONG ou des partis politiques, des manifestations seront organisées aujourd’hui dans les grandes villes de Tanzanie à savoir Dodoma, Dar-es-Salam, Arusha, Stone Town et Mwanza.

Or, selon les autorités, ces marches ont été interdites. C’est pourquoi, la police tanzanienne adresse un sévère avertissement à l’endroit d‘éventuels contrevenants. « Ceux qui participeront aux protestations interdites seront battus comme des chiens errants », a prévenu hier à la télévision, Gilles Muroto, chef de la police de Dodoma, capitale administrative de la Tanzanie.

