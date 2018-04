[Photos] La police ghanéenne reçoit des pick-ups fabriqués par un fils du pays

À première vue, on se dirait que ce sont des véhicules de marque Toyota Hillux. Tant la plupart des unités policières africaines mènent leurs opérations à bord de ces produits de la firme nippone.

Mais, les pick-ups que vient d’acquérir la police ghanéenne est l‘œuvre de l’entreprise Kantanka Automobile Company Ltd basée dans la ville de Kumasi au Ghana. Et l’entreprise n’est pas une filiale de quelque zaibatsu japonnais ni d’une quelconque firme occidentale. C’est une structure appartenant à l’homme d’affaires, homme d‘église et constructeur automobile Kwando Safo. Un vrai fils du Ghana né en 1948 à Bekwai dans la région d’Ashanti.

Se distinguant des pick-up Hillux ou Nissan par une grosse étoile sur la calandre, les Kantanka sont dotés du système 4×4, atout requis à un véhicule de la force publique en Afrique pour braver ces boues et ces sables, traits de caractère de la plupart des routes de l’Afrique subsaharienne. Les Kantanka ont aussi le mérite d‘être écologiques, car ce sont des voitures électriques fonctionnant avec des batteries rechargeables.



L’arrivée de Kwando Safo au siège de la police



Kwando Safo énumérant les capacités opérationnelles de ses véhicules à un chef de la police



Les médias mis à contribution pour valoriser cette merveille technologique africaine



Un officier expliquant aux hommes de rang comment utiliser le Kantanka