Nigeria : le sénateur qui s'était vanté d'être voleur emprisonné

Un voleur atypique. Le qualificatif pourrait bien convenir à Peter Nwaoboshi. Le sénateur de l‘État du Delta-Nord au Nigeria est en effet l’un des rares humains à reconnaître publiquement un vol.

Il y a quelques mois, Peter Nwaoboshi revendiquait et légitimait une fraude qui lui a permis d’empocher une importante somme de 805 millions de nairas (environ 1,9 million d’euros).

« Je suis un voleur. Il n’y a aucun moyen que le butin soit restitué sans que le voleur ne reçoive une part équitable. Tout ce qui me tombe sous la main est à moi. Une fois que j’ai pillé à ma satisfaction, s’il reste quelque chose, je le donnerai à ma famille élargie, Isieke. Si cela reste, alors il sera donné aux gens d’Igbuzo. S’il y a plus, alors les autres peuvent obtenir », se vantait l‘élu.

Mais, inculpé pour fraude et détournement, Peter Nwaoboshi a été incarcéré hier sur ordre de la Haute Cour fédérale d’Ikoyi dans l‘État de Lagos. À la grande satisfaction de la présidence nigériane. “Le tribunal envoie mon sénateur Peter Nwaoboshi en prison », peut-on lire sur un message posté par Lauretta Onochie, conseillère aux médias sociaux du président Muhammadu Buhari, laquelle s’est réjouie de l’annonce de l’incarcération de Nwaoboshi.

Presidency expresses ‘delight’ over court sending Senator Nwaoboshi to prison https://t.co/94CZDFkUf9 pic.twitter.com/m1McrbpVhM — News360 Info (@news360info) 25 avril 2018

Et de poursuivre : “Je me souviens de l’avoir entendu vanter son vol en Anioma, notre langue. Et mon estomac a tourné à 190 degrés quand j’ai entendu dire qu’il a reçu un prix après avoir avoué publiquement être un voleur. Ça m’avait révoltée. Mais, aujourd’hui, le tribunal le tient responsable de certains de ses vols et pillages contre les gens d’Anioma et de Delta. Nwaoboshi n’a qu‘à vieillir en prison. Nous élirons un autre sénateur ».