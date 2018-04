L'Angola veut lancer son deuxième satellite "Angosat-2"

Suite aux déboires qu‘à connu le premier satellite angolais “Angosat-1” perdu dans l’espace, les autorités de Luanda envisagent de tenter une nouvelle expérience avec un autre satellite Angosat-2.

Lors d’une conférence de presse, lundi, le ministre angolais des télécommunications et des nouvelles technologies de l’information a fait savoir qu’il serait important de continuer le programme entamé avec le satellite perdu en vertu de l’accord signé avec la Russie.

Lancé en décembre 2017, le satellite Angosat-1 est resté en orbite du 26 au 30 décembre.

Le nouveau satellite dont la construction a déjà été promise aura plus de capacité et sera plus sophistiqué que son prédécesseur. Il sera construit en tenant compte des dysfonctionnements d’ Angosat-1.

Luanda et Moscou avaient convenu en 2009 de lancer Angosat-1, dont la vie espérée de quinze ans, visait à améliorer les communications par satellite, l’accès à internet et la rediffusion des programmes de radio-télévision principalement en Afrique Australe.