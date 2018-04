Congo : George Weah accueilli par Denis Sassou-Nguesso à Brazzaville

Le Chef de l’Etat libérien est arrivé ce jeudi à Brazzaville pour une visite officielle de trois jours, indique le ministère congolais de la communication.

Comme annoncé hier par le ministre congolais de la communication, porte-parole du gouvernement, Thierry Lezin Mougalla, le président libérien a foulé ce jeudi la capitale congolaise. Il a été accueilli à l’aéroport international de Brazzaville par son homologue Denis Sassou-Nguesso.

>>> LIRE AUSSI : Congo : George Weah arrive à Brazzaville demain

À en croire le porte-parole du gouvernement congolais, le séjour au Congo de George Weah devrait durer trois jours. Mais, si le chronogramme des activités n’a pas été détaillé, le président libérien pourrait prendre part au premier sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission du Bassin du Congo et du Fonds bleu du 27 au 29 avril prochains. Sommet dont le but est de rendre opérationnel le Fonds bleu du Bassin du Congo conformément à l’esprit de la déclaration de la COP 22 de Marrakech, selon la Présidence congolaise.

Ce voyage de « Mister George » pourrait constituer le début d’une longue histoire diplomatique entre deux présidents qui voudraient envisager des partenariats « gagnant-gagnant » dans tous les domaines ou presque.