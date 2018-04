Violences au Nigeria : le Parlement interpelle le chef de l'Etat

Face aux violences intercommunautaires qui frappent des Etats du centre du Nigeria, le Parlement du pays exige au président Buhari des mesures concrètes, rapportent des médias locaux.

Des applaudissements nourris et prolongés. Le jeu en valait la peine pour que les députés nigérians aient approuvé ce mercredi l’argumentaire de leur collègue Baballe Bashir, député de Kano qui venait de commenter une motion proposée par Mark Gbilah, un député de l’Etat de Benue pour le compte du parti au pouvoir, le Congrès de tout le peuple (APC).

La motion interpellait le président de la République à prendre des mesures concrètes afin de juguler les violences qui frappent le Nigeria depuis une dizaine d’années. Notamment, les incessants attentats suicides et attaques armées de Boko Haram. Or, l’interpellation du président Buhari par le Parlement est formulée au lendemain de l’assassinat hier par des éleveurs de 15 chrétiens dans la paroisse catholique Saint Ignace de la localité de d’Ayar-Mbalom dans l’Etat de Benue.

Et bien que Muhammadu Buhari ait promis hier de punir très sévèrement les auteurs de ces crimes, le regain de ces crimes intervient après le déploiement de l’armée du 15 février au 31 mars derniers dans les États du Niger, de Benue, de Kaduna, de Nasarawa, de Kogi et de Taraba pour tenter de mettre fin à ces conflits.

Pendant ce temps, les victimes collatérales continuent de se multiplier. Selon Amnesty International, ces violences auraient coûté la vie à plus de 517 personnes l’année dernière. Et depuis le début de 2018, ces conflits auraient déjà fait plus de 180 morts.