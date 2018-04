Élection présidentielle au Zimbabwe : Mnangagwa promet de reconnaître la victoire de l'opposition

Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa promet de ne pas bouder les résultats issus des urnes lors de la présidentielle de juillet prochain.

Le nouvel homme fort du Zimbabwe s’inclinera-t-il devant le verdict des urnes au cas où l’opposition l’emporte lors de la présidentielle de juillet prochain ? C’est en tout cas l’assurance donnée hier par le ministre zimbabwéen des Affaires étrangères et des Relations internationales hier, en marge de la conférence de Chatham House Africa à Londres.

“Si un candidat de l’opposition est victorieux lors des élections, le président Mnangagwa est prêt à accepter sa victoire. La contestation politique ne doit pas l’emporter sur les intérêts nationaux, les gens peuvent aller et venir, mais l’Etat est plus important”, a indiqué Sibusiso Moyo.

HE Sibusiso Moyo – Elections on July 18 2018 will reaffirm our commitment to openness & transparency. The #Zimbabwe government will apply rules & standards for holding free and fair elections in a peaceful, violence free environment. We welcome international observers #CHAfrica pic.twitter.com/eAcOLh1vIb