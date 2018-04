Référendum constitutionnel au Burundi : la date de la campagne publiée

La campagne relative au référendum constitutionnel du 17 mai au Burundi se tiendra du 1er au 14 mai prochains. C’est ce qui ressort d’un décret présidentiel rendu public hier par le président Pierre Nkurunziza.

Le décret qui contient 18 articles est un texte réglementaire qui définit le modus operandi de cette campagne. Son article premier indique par exemple que lors du vote, il y aura deux bulletins : le « Pour » exprimé par « Ego » et le « Contre » par « Oya ». Si un électeur est contre la révision de la constitution, il devra glisser le bulletin « Oya ». S’il aspire à la modification de la loi fondamentale, il devra glisser dans l’urne le bulletin « Ego ».

Le texte prévoit aussi une série d’infractions sanctionnées par des peines de prison ou des amendes allant de 60 à plus de 2000 dollars. L’article 16 par exemple prévoit une amende de près de 1000 dollars contre quiconque influencera ou tentera d’influencer le vote.