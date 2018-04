Nigeria : la ville de Bama toujours sous la menace de Boko Haram

Chassés de leur ville en 2014 par Boko Haram, des habitants de Bama rentrent petit à petit dans leur ville. Mais, ils sont vite accueillis par des attentats-suicides et attaques de la secte islamiste.

La ville de Bama dans l‘État du Borno au nord-est du Nigeria est passée à côté du drame lundi. La police dit avoir déjoué deux attentats-suicides attribués aux insurgés de Boko Haram dans la ville de Bama.

Selon Edet Okon, responsable des relations publiques de la police nigériane, des kamikazes venaient de s’introduire furtivement dans la zone abritant les bâtiments de l’administration locale de Bama. Chacun d’eux portait une ceinture d’explosifs qu’il devrait actionner.

Mais, ils sont très vite repérés par les forces de police qui les ont pris en chasse. Trois d’entre eux sont neutralisés et un autre va mourir après l’explosion de sa propre bombe. Pour l’instant, aucune information ne parle de victimes parmi les civils ni les forces de l’ordre.

Si l’action des jihadistes a été anticipée, dimanche, soit 24 heures auparavant, 18 bûcherons ont été assassinés par la secte islamiste, tandis que trois autres civils ont perdu la vie pour avoir marché sur une mine antipersonnelle posée par Boko Haram.

Déjoués ou pas, ces attentats et attaques interviennent au moment où le gouvernement exécute un programme consistant essentiellement à favoriser le retour des habitants de Bama dans leur ville quatre ans après son invasion par Boko Haram. Et près de 1200 ont déjà regagné leurs demeures depuis le début de ce mois.

Ces actes montrent ainsi jusqu‘à quel point Boko Haram peut continuer de nuire aux quelque 270 000 habitants de Bama, carrefour commercial très stratégique en raison de son emplacement à la frontière camerounaise.

Depuis 2009, les attentats et attaques de Boko Haram ont déjà fait plus de 20 000 morts et près de 2,6 millions de déplacés, d’après des estimations d’institutions spécialisées dans l’humanitaire.