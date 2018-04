Henri Michel, ancien sélectionneur de l'équipe de France, est décédé (UNFP)

Henri Michel, ancien sélectionneur de l‘équipe de France (entre 1984 et 1988) et champion olympique en 1984 à Los Angeles, est décédé à l‘âge de 70 ans, a annoncé mardi l’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) sur son compte Twitter.

“Henri Michel, monument du football français, nous a quittés ce matin”, indique l’UNFP dans un tweet, en adressant “ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches”.

International français à 58 reprises entre 1967 et 1980, Michel a évolué pendant seize ans au milieu de terrain du FC Nantes (1966-1982), dont il est devenu un joueur légendaire.

Il est devenu ensuite sélectionneur de l‘équipe de France olympique en 1982, avec laquelle il a remporté la médaille d’or aux JO-1984, face au Brésil en finale.

Après ce succès, Michel a succédé à Michel Hidalgo à la tête de l‘équipe de France en 1984, et atteint les demi-finales du Mondial-1986 au Mexique.

Hidalgo : “Quel coup dur!”

“Vous me l’apprenez, quel coup dur!”, a réagi Hidalgo auprès de l’AFP. “Je savais qu’il avait des problèmes de santé mais pas à ce point… C‘était un grand ami, un grand professionnel, un garçon formidable à tous points de vue, d’une immense gentillesse. Le passage de relais s‘était parfaitement déroulé entre nous”.

Fragilisé par la non-qualification pour l’Euro-1988, la fin du cycle Heni Michel à la tête des Bleus est actée après un nul piteux contre Chypre (1-1) lors des éliminatoires du Mondial-1990.

“Dans mon parcours il a eu une importance particulière. C’est lui qui m’a donné pratiquement mes neuf sélections en équipe de France, a confié à l’AFP l’ancien international Sylvain Kastendeuch, aujourd’hui co-président de l’UNFP. “Quand on vit et connaît quelques sélections, c’est évidemment des moments très importants dans une carrière. Il a été l’artisan de ma petite présence en équipe de France”.

“C’est pour cela que j’ai une pensée d’autant plus émue, au-delà de tout ce qu’il a pu faire pour le football français, que ce soit sa grande carrière de joueur et d’entraîneur, avec un titre olympique et des places d’honneur avec les A”, a ajouté l’ancien capitaine du FC Metz.

Après son bref passage sur le banc du PSG au début des années 1990, Michel a multiplié les postes à l‘étranger, principalement en Afrique et au Moyen-Orient, disputant trois Coupes du monde avec le Cameroun (1994), le Maroc (1998) et la Côte d’Ivoire (2006).

Nommé en 2012 à la tête de la sélection du Kenya, sa dernière expérience sur un banc n’a duré que quelques mois.

AFP