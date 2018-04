Afrique du Sud : une fiancée de 24 ans de Jacob Zuma forcée à la démission

Nonkanyiso Conco qui devrait devenir la “7e épouse” de l’ancien président sud-africain Jacob Zuma a été contrainte de démissionner de son poste au sein de l’ONG She Conquers, a rapporté la presse locale.

La jeune femme de 24 ans a donné naissance la semaine dernière au présumé enfant de Jacob Zuma, de 52 ans son aîné, déclenchant un vif débat dans le pays sur les relations entre jeunes et seniors.

Pour l’ONG She Conquers qui mène une campagne nationale pour l’amélioration de la vie des jeunes filles et des femmes en Afrique du Sud, garder la jeune dame au sein de son effectif aurait jeté du discrédit sur la campagne et envoyé un message contradictoire à la cible.

“Nous ne disons pas qu’elle est contrainte à être avec un homme plus âgé, mais ce que nous disons, c’est que nous devons aussi montrer aux jeunes que nous combattons ces formes de relation”, a dit Lerato Morulane, la présidente de She Conquers.

Lancée en 2016 par l’actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa, l’organisation à but non lucrative traite en outre de questions touchant les femmes telles que le VIH, les grossesses précoces, la violence sexiste et le droit de cuissage.

Trésorière nationale et responsable des communications de l’ONG, Nonkanyiso Conco n’a pas encore commenté les critiques au sujet de sa relation avec M. Zuma, acquitté en 2006 d’une accusation de viol sur une jeune séropositive.

Toutefois, au lendemain de son accouchement à l’hôpital privé Busamed Hillcrest le jeudi 12 avril, elle a confirmé sa relation avec l’ancien président et présumé qu’elle en deviendrait la septième épouse. M. Zuma se serait même rendu à son chevet le jour de l’accouchement selon le site SowetanLIVE.

Partisan affirmé de la polygamie, Jacob Zuma a actuellement quatre épouses. Il est divorcé de l’ancienne présidente de la Commission de l’Union africaine Nkosazana Dlamini, tandis que l’une de ses épouses, Kate Mantsho s’est suicidée en 2000. Il compte une vingtaine d’enfants.