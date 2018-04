La mode africaine a-t-elle besoin de Vogue ? [This is Culture - TMC]

Lors de son récent voyage à Lagos au Nigéria pour la Arise Fashion Week, Naomi Campbell a décrété qu’il était temps pour Condé Nast de lancer une édition africaine de Vogue.

“L’Afrique n’a jamais eu l’opportunité d’avoir un magazine international implanté sur le continent, alors que ses créations et son artisanat ont déjà fait le tour du monde. Il est temps que les choses changent !”, affirme la top model.

Dans la chronique “This is culture” de cette semaine, vous entendrez Leanne Tlhagoane, fondatrice de “Refashion Africa “, Paola Audrey Ndengue, fondatrice de FashizBlack et Antoinette Isama, éditrice chez OkayAfrica. Les trois femmes nous expliquent pourquoi selon elles l’heure de Vogue Africa est arrivée … ou non !