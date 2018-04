Angleterre : Mohamed Salah sacré meilleur joueur de la Premier League

La success story se poursuit pour l‘Égyptien Mohamed Salah. Impérial depuis le début de la saison en Premier League, l’attaquant vient d‘être désigné meilleur joueur de l’année du championnat par ses pairs.

L’association des joueurs anglais (PFA) a décerné ce dimanche le titre de meilleur joueur du championnat anglais à Mohamed Salah, auteur d’une saison phénoménale avec Liverpool. Le numéro 11 des Red a rasé au poteau le Belge Kévin De Bruyne dans la short list de six personnes sélectionnées par la PFA, et succède ainsi à N’Golo Kanté, qui avait remporté le titre avec Chelsea la saison passée.

En marquant le second but de Liverpool contre West Brom samedi, le Ballon d’Or africain 2017 a bâti un peu plus sa légende dans le championnat anglais. Auteur de 31 buts cette saison, il égale à ce jour les performances d’Alan Shearer (1996) Cristiano Ronaldo (2008) et Luis Suarez (2014). Mais le temps joue à la faveur du pharaon qui dispose encore de quatre journées pour améliorer son record.

De belles perspectives s’ouvrent également sur le plan international. Qualifié avec Liverpool pour les demi-finales de la Champions League, Salah est en outre attendu sur la scène du Mondial en Russie avec les Pharaons dont il a été l’artisan de la qualification. À 25 ans, certains prédisent au prodige égyptien une sélection dans la prestigieuse liste du Ballon d’Or Fifa 2018.

Mohamed Salah est élu meilleur joueur de Première League. Amplement mérite même si KDB le méritait autant. ?? pic.twitter.com/vq5FcD6nOU — Manchester City ?? (@MCityFrance) 22 avril 2018