Attaque contre des bases de l'ONU et française à Tombouctou

Plusieurs explosions ont secoué ce dimanche les bases de l’ONU et celle adjacente des forces françaises, dans la ville de Tombouctou dans le nord du Mali, a confié à l’agence de presse Reuters une source militaire onusienne.

Aucun bilan n’est pour l’heure disponible sur cette attaque, la deuxième du genre qui touche ce périmètre en mois d’une semaine.

Le 14 avril dernier, en effet, ces mêmes bases ont été la cible d’un d’un commando puissamment armé diligenté par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, principale alliance djihadiste du Sahel.

L’attentat à la voiture piégée et aux tirs de roquette qui a fait un mort dans le camp de l’ONU et plusieurs blessés du côté des forces française a été décrite comme particulièrement complexe et sophistiquée.

Sans aucun doute, cette attaque menée par des militants déguisés en Casques bleus a marqué un assaut particulièrement audacieux, témoignant de la recrudescence de la violence djihadiste au Mali et dans les pays voisins.

