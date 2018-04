Les Bush, Clinton, Obama et Melania Trump prennent la pose en hommage à Barbara Bush

Samedi, à Houston, aux Etats-Unis, les couples présidentiels Clinton, Obama et Melania Trump prenaient la pose aux côtés de Bush père et fils.

Une image qu’il n’est donné de voir qu‘à l’occasion d’un événement qui fédère, comme les obsèques de l’ancienne Première dame des Etats-Unis Barbara Bush, décédée mardi à l‘âge de 92 ans et qui fut le pilier d’une des plus grandes familles politiques du pays.

Barbara Bush incarnait dans l’imaginaire collectif américain la pudeur et l‘élégance, par ses manières douces, ses cheveux blancs, son collier de perles et son style très guindé. Elle était également appréciée dans tous les camps politiques grâce à son approche diplomatique et sa disposition à trouver des compromis. L’ex-Première dame avait créé une fondation portant son nom qui lutte contre l’analphabétisme.

Tout le gratin politique et de la haute société américaine parmi lesquels les anciens couples présidentiels démocrates Barack et Michelle Obama et Bill et Hillary Clinton était réunit à Houston, au Texas et terre d’accueil des Bush pour rendre un dernier hommage à celle qui fut l’une des deux seules femmes à avoir à la fois épousé et donné naissance à un président américain.

L’actuel président américain Donald Trump a, lui, préféré ne pas effectuer le déplacement pour éviter les “perturbations” qui auraient été causées par les mesures de sécurité supplémentaires que sa présence aurait nécessité, ainsi que par respect pour la famille Bush, selon la Maison Blanche. Lors de la présidentielle de 2016 les Bush, également Républicains, ont refusé d’apporter leur soutien à Donald Trump.

Sur Twitter, il a cependant assuré être “en pensées et en prières avec toute la famille Bush”.