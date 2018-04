RDC : une commission pour les funérailles d'Etienne Tshisekedi

Quatorze mois après le décès à Bruxelles, d’Etienne Tshisekedi, une commission de neuf personnes, chargée de l’organisation des obsèques du président-fondateur de l’UDPS a été mise en place. Elle dirigée par le ministre congolais de l’intérieur.

C’est à l’issue d’une rencontre entre sa famille biologique, politique et le gouvernement de la RDC.

La rencontre a permis de faire sauter les points de blocage. Etienne Tshisekedi sera finalement enterré dans la concession familiale de la N’selé dans la périphérie de Kinshasa et non à Limeté au centre comme l’exigeait sa famille et l’UDPS.

Alors que les hommages officiels et populaires sont prévus au palais du peuple où le corps du sphinx de Limeté sera exposé pendant 48 heures.

Pendant cette période de deuil, une trève politique sera observée.

Par ailleurs, les différentes parties ont proscrit toute récupération politique de ces obsèques. Voilà pour les règles du jeu. Reste à les respecter, et surtout à fixer la date des funérailles.