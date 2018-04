Racisme : peut-on vraiment faire confiance à la Russie ?

La Chronique Sports de ce vendredi 20 avril 2018 fait la part belle à l’inquiétante question du racisme en Russie, à moins de deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde. Le pays-hôte fait face à une procédure disciplinaire engagée par la FIFA après des cris racistes de ses supporters à l’endroit des joueurs français Paul Pogba et Ousmane Dembélé lors du match amical Russie-France. Des attitudes problématiques et déplorables qui ne rassurent guère quant à un éventuel changement de comportement des hooligans russes habitués à ce genre de débordement pendant les grands rendez-vous sportifs.

Autre sujet, le marathon de Londres et le gros challenge de Moh Farah. Le coureur britannique, quadruple médaillé d’or olympique et sextuple champion du monde, va tenter d’entrer au palmarès du plus prestigieux rendez-vous du marathon mondial. Mais, l’athlète d’origine somalienne devra faire face à une concurrence très rude de grosses pointures notamment deux mastodontes de la spécialité : le Kényan Eliud Kipchoge, vainqueur en 2015 et 2016 avec le record de l’épreuve, et l’Éthiopien Kenenisa Bekele pour ne citer que ceux-là. Farah pourra-t-il freiner les ardeurs de ses insatiables concurrents africains ? Réponse ce dimanche.

Et puis, un retour qui ne passe pas inaperçu, celui de Manny Pacquiao sur les rings un an après sa dernière sortie. À 39 ans le boxeur philippin va se frotter le 15 juillet prochain à Lucas Matthysse pour reconquérir la Ceinture WBA des Welters. Un combat très compliqué pour Pac-Man devant son rival Argentin qui s’accroche à sa ceinture et qui n’entend nullement passer le pouvoir.